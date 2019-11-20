Роструд изобрел способ продлить новогодние праздники

Новогодние каникулы можно продлить, присоединив к ним дни отпуска, сообщили в Роструде.

Как сообщили в ведомстве, в соответствии со ст. 122 ТК работник может взять первый отпуск после шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя. В последующие годы отпуск могут предоставить в соответствии с графиком, утверждаемым не позднее чем за две недели до конца календарного года, сообщила «Российская газета».

Если человек работает у физического лица или индивидуального предпринимателя, порядок предоставления отпусков определяется соглашением.

В ведомстве отметили, что таким образом, можно уйти в отпуск в любое время, если это было заранее прописано в графике или проговорено с работодателем.

Напомним, 13 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что 31 декабря нужно работать и на эту тему «нечего дискутировать».