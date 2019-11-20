Челябинский минздрав оценил идею об устройстве личной жизни медсестер

Идея главврача детской поликлиники Челябинска Антона Рыжего, который предложил организовать встречу незамужних медсестер с неженатыми мужчинами высшего военного авиационного училища штурманов, креативная и интересная, заявили в пресс-службе минздрава региона.

В посвященной челябинскому поселку Шагол группе в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что главный врач челябинской детской поликлиники №8 Антон Рыжий написал письмо в Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов.

В нем он указал, что в поликлинике работают 25 незамужних молодых женщин, но, по его мнению, хорошими врачами и медсестрами являются «замужние дамы с благополучным семейным климатом».

Рыжий предложил провести совместное мероприятие с участием медсестер и неженатых мужчин училища.

«Поступок главврача креативный. Идея интересная. Мы, конечно, не относимся к этому серьезно. Но учитывая то, что график у медицинских медсестер очень напряженный, плотный, они постоянно на работе, надеемся, что это действительно будет способствовать в решении вопроса с их личной жизнью», – сказали в челябинском минздраве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ведомство не порицает такую инициативу, надеясь, что все это послужит во благо сотрудниц.

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