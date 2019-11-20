Импорт детских смесей в Россию решили ограничить

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20 ноября, среда | Последнее обновление — 11:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В результате авиаудара Израиля по Сирии погибли 11 человек, в том числе иностранцы
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Кризис Boeing дает шанс российскому авиапрому
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Русским не хватает любви к жизни
Сергей Худиев, публицист, богослов
В следующем году население России снова сократится. Проблема в том, что мы себя не любим. А сознание своей ценности мы обретаем, когда соотносим себя с чем-то более важным и ценным, чем мы сами. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Хлеб и оружие можно отнять у других
Герман Садулаев, писатель, публицист
Наша повседневная жизнь наполнена ритуалами, которые мы не распознаем, пока не утратим. И они не менее важны для самосохранения индивида и целого народа, чем хлеб и оружие. Я рискну предположить даже, что более. Подробности...
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Мы испугались космоса, как ответственности
Захар Прилепин, писатель
Мы обменяли реальную фантастику и реальный космос на стопроцентную имитацию: компьютерные игры и просмотр чужих фильмов об этом космосе, где русские хоть и появлялись, но неизбежно пьяные, затыкающие ватником пробоину в космическом корабле. Подробности...
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Проект нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажировПодробности...
Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте
В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невестыПодробности...
На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары
В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинкиПодробности...
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