Импорт детских смесей в Россию решили ограничить

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу проработать вопрос ограничения импорта адаптированных молочных смесей и ингредиентов для их изготовления в Россию, следует из протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.

Как сообщает «Коммерсант», Минсельхоз пока не представил предложений, вопрос прорабатывается.

На сегодня около 95% заменителей грудного молока в России приходится на импорт из ЕС и США, при этом годовой объем потребления оценивается в 40 тыс. тонн в год, а российские власти пытаются стимулировать бизнес, локализовать производство.

По данным газеты, Минсельхозу также поручено изучить вопрос о повышении ставок пошлин на готовую продукции.

Как отмечает эксперт издания, ограничение ввоза продукции, которая настолько зависит от импорта, было бы «катастрофой», он также выразил надежду, что предложение будет признано нецелесообразным, поскольку такие меры «можно вводить только после локализации большей части продукции».

Напомним, 11 ноября москвичка Людмила Соколова пыталась покончить с собой вместе с трехлетним сыном и девятимесячной дочкой. Женщина и ее дочь погибли, а мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сообщалось, что девочка отказывалась от кормления грудью, в связи с чем ее мать несколько раз вызывала скорую.