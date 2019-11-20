Роскачество рассказало о мошеннических сайтах-двойниках продажи билетов

Роскачество проверило интернет-агентства продажи авиабилетов, предупредив, что мошенники для хищения денег могут создавать двойники подобных ресурсов, говорится в сообщении организации.

«Схожее доменное имя – первый признак возможного ресурса для фишинга. Это вид интернет-мошенничества, при котором злоумышленники создают максимально похожую копию известного сайта, тем самым вводя пользователей в заблуждение, и либо похищают их конфиденциальные данные, в том числе логин и пароль, либо продают несуществующие товары и услуги от лица известного магазина», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Роскачество отметило, что сайт любого интернет-магазина должен иметь уникальные адрес, фирменное название и дизайн.

«Совершая покупки онлайн, важно всегда быть предельно внимательным и проверять адрес сайта в адресной строке. Ведь может оказаться, что знакомый интернет-магазин в привычном дизайне является на самом деле искусной копией, созданной злоумышленниками, желающими получить ваши деньги», – говорится в сообщении.

В качестве примера мошеннических и уже заблокированных сайтов организация приводит наименования 0zon-travel.online, где вместо первой буквы «o» присутствует цифра «0», а также kupibilet1.com, не имеющих отношения к сайтам одноименных агентств ozon.travel и kupibilet.ru.

В Роскачестве добавили, что в преддверии зимних отпусков провела исследование 40 наиболее популярных в Рунете сайтов агентств по продаже онлайн авиабилетов. 30 ресурсов было признано безопасными.

Напомним, 6 ноября руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Валерий Баулин заявил газете ВЗГЛЯД, что самый популярный вид кибермошенничества в России – вишинг, когда злоумышленник звонит жертве и представляется сотрудником банка или какого-либо ведомства.

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