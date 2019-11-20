Стала известна дата первых автономных стрельб боевого робота «Маркер»

В Фонде перспективных исследований (ФПИ) назвали дату проведения первых автономных стрельб новейшего российского боевого робота «Маркер».

«Стрельбовые испытания экспериментальной робототехнической платформы «Маркер» планируется провести в первой половине 2020 года. В ходе испытаний платформа будет поражать цели в автономном режиме с использованием различных типов полезных нагрузок», – приводит сообщение ФПИ ТАСС.

Там также сообщили, что в рамках первого этапа проекта были собраны две гусеничные платформы. Кроме того, в ходе второго этапа будут созданы две платформы на колесном шасси.

В июле гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев рассказал об испытаниях двух экспериментальных образцов новейшего боевого робота «Маркер».

Первый публичный показ экспериментального боевого робота «Маркер» состоялся 17 октября на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов.

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