Названа одна из главных причин возникновения рака

Ученые из американского университета Северной Каролины в Шарлотте пришли к выводу, что одной из основных причин развития злокачественных опухолей является хроническое воспаление.

По мнению американских ученых, в двух случаях из десяти возникновение онкологического заболевания связано с инфекциями, вирусами или бактериями. К болезни приводит взаимодействие бактерий и гликопротеина MUC1. Он покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах, передает РИА «Новости».

По версии исследователей, при хроническом воспалении гликопротеин может стать причиной возникновения патогенных процессов.

При этом эксперты подчеркнули защитную функцию MUC1, который не всегда превращается в опасную клетку. Так, у некоторых пациентов гликопротеин продолжает выполнять противовоспалительную функцию.

Результаты исследования опубликованы на MedicalXpress.

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