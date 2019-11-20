В среду синоптики пообещали москвичам теплую ясную погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром в столице будет 4 градуса тепла. К обеду температура воздуха опустится до 3 градусов выше ноля. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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