Житель Саратова задержал похитителя своей дочери

В Саратове мужчина задержал человека, который якобы пытался похитить его девятилетнюю дочь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, в полицию поступило заявление от мамы девятилетней девочки, передает РИА «Новости».

Преступник схватил девочку и затащил ее к себе в машину. Ребенку удалось выбраться из автомобиля, добежать до дома и рассказать о произошедшем отцу.

Отец ребенка выбежал на улицу, увидел подозреваемого у автомобиля и смог самостоятельно задержать его, после чего вызвал на место инцидента сотрудников правоохранительных органов.

Задержанным оказался ранее судимый за кражи 30-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции. Теперь в его отношении проводится проверка.

Ранее СК наградил четырех жителей приморского города Артем, задержавших подозреваемого в насилии над восьмилетней девочкой.