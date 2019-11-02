Врачи спасли глаз пострадавшему из-за матери ребенку в Хакасии

Московским врачам удалось сохранить один глаз младенцу из Хакасии, пострадавшему при ссоре его матери с мужем, сообщили в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней им. Гельмгольца.

Медики провели малышу сложную операцию по восстановлению зрения. Длилась она несколько часов, специалисты работали над сохранением сразу двух глаз, передает РИА «Новости».

Один из них удалось собрать по фрагментам, а вот второй глаз оказался настолько поврежден, что собрать его не удалось, но врачи поставили младенцу углеродный имплант.

Состояние ребенка на данный момент стабилизировалось, его жизни ничто не угрожает. Он находится под наблюдением врачей.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова пообещала разобраться в произошедшем с ребенком, подчеркнув, что сейчас главное – его здоровье.

«В ближайшее время мы выясним все нюансы, если вдруг что-то нужно, готовы оказать содействие или более эффективную помощь – мы это сделаем», – сказала она.

Напомним, 27 октября 36-летняя женщина после ссоры с мужем попыталась ослепить своего ребенка, нанеся пятимесячному сыну травмы обоих глаз.