Потерявшему собаку в аварии подростку из Томска подарили щенка

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова и глава кинологической федерации Владимир Голубев подарили подростку из Томска, чью собаку насмерть сбила машина, щенка немецкой овчарки.

«Президент Российской кинологической федерации сделает определенный жест, который станет рукой помощи и надеждой на будущее Даниила <...> Это подарок – щенок породы немецкая овчарка», – сказали РИА «Новости» в кинологической федерации.

Кроме того, юноше вручили сертификат на страхование щенка и на кинологические курсы, на которых его обучат взаимодействовать с животными.

«Я когда информацию увидела, что в отношении несовершеннолетнего завели уголовное дело по этому случаю, я не поверила, я подумала, что это какая-то фейковая информация <...> Проверили – на самом деле. Сейчас с Данилой как раз разговаривала, он держится, молодец. Вообще, я думаю, любой человек так бы сделал. Самое главное – чтобы сейчас исправить ситуацию», – сказала Кузнецова на выставке «Россия 2019».

Подросток в свою очередь поблагодарил общественность за неравнодушие к ситуации и подписание петиций, детского омбудсмена – за обращение в прокуратуру с просьбой прекратить уголовное преследование, а кинологическую федерацию – за подарок.

Шестнадцатилетний юноша из Томска оказался в центре общественного внимания, когда стало известно, что против него возбудили уголовное дело из-за того, что он ударил по капоту машины, сбившей его щенка.

Инцидент произошел 5 июня. По словам подростка, он был в гараже, когда услышал визг щенка. Он выбежал и увидел, что внедорожник наехал прямо на собаку. В отчаянии он ударил по капоту, требуя съехать с умирающего животного.

После этого водитель подал на него в суд, оценив материальный ущерб в 14 тысяч рублей. На подростка завели дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба». Наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.

Эта история вызвала большой резонанс. Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в областную прокуратуру с просьбой прекратить уголовное преследование подростка.

Позже дело вернули прокурору для дополнительного расследования, а затем следователи томского главка СК установили, что ущерб, причиненный владельцу автомобиля, был незначительным, и закрыли дело.