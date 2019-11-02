Симоньян поделилась трогательным семейным моментом

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро.

Снимок, опубликованный в ее Instagram, сопровождается подписью: «Осторожно, Тигран, голову держи!» – «Муся, у меня это пятый».

Ранее Симоньян сообщила, что родила дочь. Девочка, которую назвали Маро, появилась на свет в 00.17 в субботу, 19 октября. Она стала третьим ребенком Симоньян и Кеосаяна: в августе 2013 года у них родилась дочь Марьяна, в сентябре 2014-го – сын Баграт. У Кеосаяна также есть две дочери от первого брака – Александра (родилась в 1994 году) и Ксения (родилась в 2010-м).