Кристина Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, которая разместила на похоронной гравюре ее изображение, сообщил адвокат артистки Анатолий Кучерена.

Кучерена сообщил, что были получены «устные и письменные извинения от руководителя компании», в связи с чем Асмус с защитником пришли к выводу, что «инцидент исчерпан, поскольку в нем не было злого умысла», передает «Интерфакс».

«В этой связи мы решили отказаться от претензии, в том числе о возмещении морального ущерба», – добавил он.

По словам адвоката, в письме от директора ООО «Ритмарт» говорится, что фотоснимок Асмус предоставил им один из посетителей, попросивший продемонстрировать возможности гравировального устройства на выставке ритуальных услуг в одном из павильонов ВДНХ, «не имея желания обидеть или сделать неприятное Кристине, а лишь намерение показать работу печатающего устройства».

Ранее сообщалось, что Асмус потребовала компенсацию за свое фото на надгробии.