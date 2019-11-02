Тбилиси назвал темы обсуждения на предстоящих переговорах с Москвой

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Немцев удивила сила российского рубля

Западные инвесторы любят рубль и российские облигацииФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Несмотря на годы геополитического давления на Россию, российский рубль в 2019 году сумел заметно укрепиться. Об этом пишет авторитетное немецкое издание Focus. На рубль перестали влиять как западные санкции, так и колебания цен на нефть. Впрочем, российские аналитики чрезмерный оптимизм немцев разделяют не до конца. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович - в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Украинский министр подтвердил проклятие своей должности

Фото: Celestino Arce Lavin/Zuma/ТАСС
Феерическое по своей наглости и непрофессионализму заявление сделал один из украинских министров. Владислав Криклий ожидает, что Россия должна «выплачивать репарации» на восстановление Донбасса. Не стоит расценивать эти слова как наивность – они являются диагнозом всей политике президента Украины Зеленского. Подробности...
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Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку

Зеленский вел себя перед Столтенбергом, словно двоечник перед учителемФото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Президент независимой Украины стоит навытяжку перед сидящим генсеком НАТО, сложив руки на причинном месте. На заседании совета Украина – НАТО генсек забывает дать слово хозяину встречи. Эти позорные курьезы всего за день уронили авторитет Зеленского, хотя десант из Брюсселя прилетал, напротив, чтобы его поднять. Сможет ли теперь главный «слуга народа» Украины удержать начавшееся падение популярности?  Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Россия могла плавно перейти из 1985 в 2000 год

Дмитрий Ольшанский, публицист
Именно «разворот самолета» начал в России новую эпоху, которая длится до сих пор. И, конечно же, именно недолгое примаковское премьерство было передышкой в аду либерального варварства. Подробности...
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Последние деньги с Украины выкачивают с помощью газа

Глеб Простаков, журналист
Долгосрочный контракт на транзит газа будет сорван. Прямые поставки газа на Украину не выгодны никому, включая сам Газпром. Газовый рынок беднейшей страны Европы подарит десяткам трейдеров возможность зарабатывать легкие деньги. Подробности...
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Почему Зеленский никак не может стать президентом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский действительно хочет мира и развития Украины. Независимости как от западного, так и от российского влияния. Но для этого нужно не устраивать ток-шоу и флешмобы, а навести порядок в команде, подавить радикалов и усмирить олигархов. Подробности...
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
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              Тбилиси назвал темы обсуждения на предстоящих переговорах с Москвой

              2 ноября 2019, 11:47

              Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

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              Спецпредставитель премьер-министра Грузии по России Зураб Абашидзе заявил, что в конце ноября в Праге обсудит на переговорах с российской стороной вопрос возобновления прямого авиасообщения, прерванного из-за антироссийских акций в Тбилиси в июне, а также положение на «оккупированных территориях», как в Грузии называют Абхазию и Южную Осетию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

              В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» дипломат сказал, что «на оккупированных территориях сложная ситуация, нарушаются права человека, идет милитаризация, поэтому будет использован и этот формат», хотя такие вопросы находятся в компетенции переговорщиков на Женевских международных дискуссиях по безопасности на Кавказе, которые проводятся после войны-2008.

              По его словам, российскую делегацию вновь будет возглавлять Григорий Карасин, несмотря на то, что он уже не является заместителем министра иностранных дел, а стал сенатором.

              Как сказал Зураб Абашидзе, переговоры с Григорием Карасиным, начатые в 2012 году, позволяют «снизить напряженность, что важно для стабильной ситуации в Грузии и для привлечения инвесторов».

              Дипломат также отметил, что после начала работы Пражского формата Грузия смогла поставить в Россию продукцию примерно на 1 млрд 800 млн долларов.

              «Диалог поддерживается нашими западными партнерами», – подчеркнул спецпред премьера Грузии.

              Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что бюджет страны потерял 350 млн долларов после введения временного запрета на полеты из России.

              При этом авиакомпания S7 получила от Росавиации допуск на полеты в грузинский Кутаиси. Отмечалось, что это не означает возобновления авиасообщения между странами.

              В свою очередь в Госдуме заявили, что неправильно восстанавливать авиасообщение с Грузией, пока грузинскими властями не сделаны встречные шаги.

              Напомним, отношения России и Грузии обострились в июне на фоне антироссийских протестов в Тбилиси, после которых президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок.

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