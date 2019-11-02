Тбилиси назвал темы обсуждения на предстоящих переговорах с Москвой

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по России Зураб Абашидзе заявил, что в конце ноября в Праге обсудит на переговорах с российской стороной вопрос возобновления прямого авиасообщения, прерванного из-за антироссийских акций в Тбилиси в июне, а также положение на «оккупированных территориях», как в Грузии называют Абхазию и Южную Осетию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» дипломат сказал, что «на оккупированных территориях сложная ситуация, нарушаются права человека, идет милитаризация, поэтому будет использован и этот формат», хотя такие вопросы находятся в компетенции переговорщиков на Женевских международных дискуссиях по безопасности на Кавказе, которые проводятся после войны-2008.

По его словам, российскую делегацию вновь будет возглавлять Григорий Карасин, несмотря на то, что он уже не является заместителем министра иностранных дел, а стал сенатором.

Как сказал Зураб Абашидзе, переговоры с Григорием Карасиным, начатые в 2012 году, позволяют «снизить напряженность, что важно для стабильной ситуации в Грузии и для привлечения инвесторов».

Дипломат также отметил, что после начала работы Пражского формата Грузия смогла поставить в Россию продукцию примерно на 1 млрд 800 млн долларов.

«Диалог поддерживается нашими западными партнерами», – подчеркнул спецпред премьера Грузии.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что бюджет страны потерял 350 млн долларов после введения временного запрета на полеты из России.

При этом авиакомпания S7 получила от Росавиации допуск на полеты в грузинский Кутаиси. Отмечалось, что это не означает возобновления авиасообщения между странами.

В свою очередь в Госдуме заявили, что неправильно восстанавливать авиасообщение с Грузией, пока грузинскими властями не сделаны встречные шаги.

Напомним, отношения России и Грузии обострились в июне на фоне антироссийских протестов в Тбилиси, после которых президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок.

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