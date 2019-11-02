Пассажир «Суперджета» описал момент экстренной посадки в Тюмени

Пассажир лайнера Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Ямал», экстренно приземлившегося в Тюмени с отказавшим двигателем, рассказал о посадке самолета и реакции окружающих на происходящее.

По словам пассажира авиалайнера, посадка прошла в штатном режиме, передает РИА «Новости». «Сели нормально», – сказал мужчина в интервью «Пятому каналу», отметив, что никаких ударов во время приземления не почувствовал.

Также мужчина описал неполадки в работе лайнера, которые ощущались при разгоне. «Огня не было. При взлете просто происходили хлопки и все», – сообщил пассажир.

Он также рассказал, что после посадки авиалайнера пассажиры поаплодировали пилотам.

Накануне самолет авиакомпании «Ямал» сообщением Тюмень – Санкт-Петербург совершил аварийную посадку в Тюмени. Предполагалось, что у авиалайнера при взлете отказал двигатель, однако позднее выяснилось, что силовой агрегат продолжал работу. На борту находились 80 человек. Пассажиры отмечали грамотную работу экипажа во время инцидента.

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