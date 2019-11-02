В субботу синоптики пообещали москвичам холодную переменчивую погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет 1 градус выше ноля. К обеду температура воздуха поднимется до двух градусов тепла, ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, южный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.