Трамп объявил об увеличении контингента США в Саудовской Аравии

Соединенные Штаты в ближайшие недели развернут дополнительные силы и системы вооружения в Саудовской Аравии, сообщил глава американской администрации Дональд Трамп в письме спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

«Дополнительные силы решено развернуть в Саудовской Аравии, включая радары и ракетные системы для наращивания обороны против воздушных и ракетных угроз в регионе, экспедиционное авиакрыло для поддержки операций американских истребителей и два эскадрона истребителей», – приводит слова американского лидера ТАСС.

«Первая часть данных сил уже прибыла в Саудовскую Аравию, остальные прибудут в ближайшие недели. Вместе с этим численность американских военнослужащих составит приблизительно 3 тыс. человек», – сообщил Трамп.

Напомним, в сентябре американские системы ПВО не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки беспилотников. После этого Пентагон объявил о переброске дополнительных комплексов ПВО и ПРО на Ближний Восток по запросу Эр-Рияда. В связи с серьезными последствиями атаки телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал американские системы ПРО, назвав покупку комплексов Patriot «деньгами на ветер».

Саудовский принц и глава минобороны Мухаммед бен Салман Аль Сауд объяснил провал ПВО тем, что американские Patriot и Hawk не предназначены для уничтожения беспилотников.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как американские «Пэтриоты» не смогли защитить главное богатство Саудовской Аравии от полуграмотных боевиков.

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