Архитекторов ЕС позвали в Австрию для реконструкции дома, где родился Гитлер

Министерство внутренних дел Австрии объявило о проведении тендера для архитекторов по всему ЕС, который выявит наилучший вариант реконструкции здания в городе Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия), где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер (1889-1945).

МВД Австрии подчеркнуло, что выплатило бывшей владелице дома за экспроприацию в пользу государства отступные в размере 812 тыс. евро. После этого Австрийская Республика должна была определить будущее назначение здания, провести его реконструкцию и не допустить его привязки к режиму национал-социализма, передает ТАСС.

В связи с этим МВД объявило о проведении тендера для архитекторов по всему ЕС, который выявит наилучший вариант для будущей перепланировки здания.

«В результате перепланировки в здании будет размещено окружное управление полиции и полицейский участок Браунау-на-Инне. Конкурсные предложения должны содержать инновационную и функциональную концепцию для использования под эти нужды», – говорится в заявлении МВД.

По словам министра внутренних дел Австрии Вольфганга Пешорна, «будущее использование этого дома под нужды полиции должно ясно продемонстрировать, что это здание никогда больше не будет напоминать о национал-социализме».

Объявление результатов архитектурного конкурса ожидается в первой половине 2020 года.

Напомним, в сентябре на территории бывшей ставки Гитлера на Украине нашли бункер.