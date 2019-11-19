Спикер областной думы Козловская сравнила Томск с банкой огурцов

Председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская на встрече со студентами Томского госуниверситета (ТГУ) сравнила Томск с банкой огурцов, а выпускников вузов – с товаром на рынке.

В ходе встречи в Томском государственном университете спикер облдумы поделилась со студентами жизненным опытом, а также ответила на их вопросы. Одной из тем разговора стала перспектива развития города Томска, сообщает vtomske.ru.

«Знаете, если взять банку, залить туда крепкий соляной раствор, и в этот соляной раствор опустить свежий огурец, то он станет малосольным, а через месяц он будет таким крепким, ядреным и хрустящим. Так вот Томск – это та самая трехлитровая банка с рассолом, а вы – те самые огурцы, которые туда попадая, либо становитесь ядреными и хрустящими, в профессиональном смысле слова, а бывает банка и неудачной, закисает. Не то добавили, мало положили, а может быть – плохо закатали. Не все зависит от огурца, многое зависит от рассола. Так вот, если рассол нормальный и огурец с мозгами – он обречен на успех. Вот так бы я вам ответила о том, какова перспектива развития Томска», – заявила Козловская.

Также спикер облдумы высказалась о цифровизации, которая, по ее мнению, несет в себе большую опасность, и средствах массовой информации, которым она давно не доверяет.

«Я давно уже не доверяю тому, что пишут в средствах массовой информации и интернете. Знаете почему? Потому что там если речь идет о конкретном факте – это одна история, а когда дается оценка этого факта – это субъективное отношение конкретного человека к данной личности и данному факту. Вот и все. (...) (о цифровизации) Проблема будет с каждым годом усугубляться. Мне порой гораздо приятнее пообщаться с планшетом, чем с друзьями. И чем моложе становится поколение, тем потребность выше, что таит в себе опасность», – отметила Козловская.

Кроме того, отвечая на один из вопросов студентов, Козловская отметила, что выпускники вузов являются «товаром на рынке», на который у работодателей должен возникнуть спрос.

«Когда к тебе приходит выпускник университета и говорит о том, что он готов рассматривать предложение, начиная с 50 тыс. рублей, извините, кроме улыбки это ничего не вызывает. Как только вы закончили университет, вы становитесь обычным товаром на рынке, и на вас должен появиться спрос. И если вы дефицитный товар и спрос выше – это одна история. А если у работодателя есть выбор и конкуренция среди товаров высока, то все как в магазине – вы придете и купите то, что дешевле, но лучше. Может быть, это несколько цинично, но правда», – сказала Козловская.