Против бросившей восьмерых больных детей москвички возбуждено уголовное дело

В отношении жительницы Москвы, которая бросила своих восьмерых детей на попечение 63-летней матери, заведено уголовное дело, сообщила представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.

«По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК (оставление в опасности)», – сообщила Иванова «Интерфакс».

Санкция статьи предполагает наказание на срок до одного года лишения свободы.

«Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в указанной семье», – добавила Иванова.

Напомним, на юго-западе Москвы сотрудники скорой помощи обнаружили в однокомнатной квартире восьмерых детей в возрасте от полугода до восьми лет с различными формами простудных заболеваний. Врачи оценили условия их проживания как ненадлежащие, о чем сообщили в правоохранительные органы.