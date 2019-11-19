Стартовал второй блок тестов этапа конкурса «Лидеры России»

Во вторник, 19 ноября стал доступен первый тест второго блока дистанционного этапа конкурса «Лидеры России», тест определяет управленческий потенциал участников. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Всего до второго блока тестов было допущено 20 тысяч человек. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

4 октября 2019 года президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

«Во втором блоке дистанционного этапа участникам предлагаются три испытания: тест управленческого потенциала, тест управленческой готовности и тесты специализаций. С тестом управленческого потенциала участники знакомы по предыдущим сезонам. Следующий тест второго блока дистанционного этапа – тест управленческой готовности. Он является авторитетным инструментом для оценки управленческой готовности, его прошли многие руководители страны. Тест позволяет идентифицировать человека в настоящий момент, выявить навыки практического управления «здесь и сейчас», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

После прохождения теста управленческого потенциала и теста управленческой готовности, откроются тесты специализаций: «Финансы и технологии», «Наука», «Здравоохранение» (для тех участников, кто заявился на прохождение конкурса в рамках этих направлений).

«В «Здравоохранении» участников ожидает тест, связанный с их управленческими компетенциями в сфере охраны здоровья. Тут предполагается решение специфических задач, будут проверяться знания нормативных актов, связанных с управлением в сфере здравоохранения. Тест по специализации «Наука» – это больше тест знаний, а также понимания, как проходит сейчас научно-технологическое развитие в России. По специализации «Финансы и технологии» мы смотрим на цифровые навыки – то, насколько человек соответствует требования цифровой эпохи, знает про большие данные, искусственный интеллект и т.д. И, кроме того, в рамках этого теста мы продиагностируем личностно-мотивационный профиль участника (поведенческий тип, карьерную мотивацию и деструкторы)», – прокомментировал председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

Все конкурсанты второго блока дистанционного тестирования после его завершения получат подробные отчеты с индивидуальными рекомендациями.