Швеция отказалась от обвинений против Ассанжа

В Швеции прекращено расследование дела против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании, заявила прокурор Ева-Мари Перссон.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В июне Окружной суд шведской Упсалы не удовлетворил запрос прокуратуры о заочном аресте Ассанжа.

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа по подозрению в изнасиловании 20 мая.

Его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции в 2010 году. Основатель WikiLeaks отрицал эти обвинения, заявляя, что женщины действовали против него из мести и под влиянием правоохранительных органов.

Между тем, Ассанжу грозит экстрадиция в США. В этом году его арестовали в Лондоне. Летом 2019 года Вестминстерский магистратский суд Лондона назначил слушания о его экстрадиции на конец февраля 2020 года.

23 мая министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений. При этом Ассанжу предсказали смерть в США до оправдательного приговора.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД