Швеция признала связь между неудавшейся интеграцией и ростом преступности

Рост организованной преступности и насилия стал следствием неудавшейся интеграции и неготовности полиции, заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен.

«Организованная преступность укоренилась из-за сегрегации, безработицы, неудач в школьном образовании и роста спроса на наркотики. У Швеции слишком много неудач, когда речь идет об интеграции», – цитирует Левена ТАСС со ссылкой на агентство ТТ.

До этого премьер не упоминал интеграцию во время ответов на вопросы о связи между преступностью и большим притоком мигрантов в последние годы. При этом он уточнил, что совершение преступлений не зависит от национальности человека.

«Именно социально-экономические факторы определяют, кто становится, а кто не становится преступником», – подчеркнул он.

Премьер также объяснил, почему именно Швеция больше остальных скандинавских стран пострадала от взрывов и перестрелок. По его словам, это связано с недостаточно результативной работой полиции.

«Также верно, что Швеция – и это общая политическая неудача – должна была подготовить полицию, судебную систему и все общество для того, чтобы справиться с проблемами, которые росли в течение длительного времени, слишком долго мы не были готовы к тому, что насилие такого типа появится в Швеции», – добавил Левен.

Ранее сообщалось, что в Швеции по уровню поддержки на данный момент лидирует националистическая партия «Шведские демократы» (ШД), выступающая за значительное сокращение числа мигрантов в стране.

Газета ВЗГЛЯД писала, что криминал в Европе становятся все более жестокими, в ряде случаев – характерными скорее для стран «третьего мира».