США поставили условие для заключения соглашений с Россией по контролю над оружием

Постпред США при НАТО Кей Бэйли Хатчисон заявила, что Вашингтон открыт для новых соглашений по контролю за вооружениями с Россией при условии участия в них Китая.

«Мы открыты для новых соглашений в сфере контроля над вооружениями», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что после прекращения действия ДРСМД необходимы новые соглашения с участием Китая. Хатчисон заявила, что у Китая есть системы, «способные достичь каждого из нас».

«Мы смотрим сейчас на другие соглашения, которые могли бы быть вместе с РФ и Китаем», – добавила она.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что США действуют провокационно, выдвигая в качестве условия для диалога по ДСНВ присоединение Китая.

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