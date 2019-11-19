Тимошенко резко осадила высказавшегося на ее счет Зеленского

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко ответила на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, почему она перешла в оппозицию.

«Хотелось бы поговорить с вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но вы выбрали другой тон. Жаль... Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию ... Ну вы в курсе», – написала Тимошенко в своем Facebook.

Она добавила, что в скором будущем ждет Зеленского, выступающего на корпоративах.

Ранее Зеленский заявил, что «оппозиция» на Украине имеет «красивый вид», потому что «сейчас ей не дают «сладенького».

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