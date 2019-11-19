Минприроды предложило внеплановые проверки хозяев домашних животных

Минприроды разработало методические рекомендации для осуществления госнадзора в области обращения с животными. Документ подписан главой ведомства Дмитрием Кобылкиным, сообщили в пресс-службе Минприроды.

«Рекомендовано не предусматривать в порядке надзора проведение плановых проверок в отношении физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. В связи с тем, что в настоящее время полная база данных о животных, находящихся у населения, не сформирована, документом предлагается ограничиться организацией и проведением мероприятий по профилактике нарушений требований в области обращения с животными и внеплановыми проверками», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

«При этом в качестве оснований для проведения проверок в отношении физлиц могут быть определены поступление в орган госнадзора обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юрлиц информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из СМИ, содержащих сведения о создании угрозы или причинения вреда жизни и здоровью животного, угрозы жизни человеку», – уточняется в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биоресурсов, которые занесены в Красную книгу России.