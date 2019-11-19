Песков дал разъяснение по срокам строительства моста в Якутии

Сроков принятия правительством решения о согласовании строительства моста через реку Лену в Якутии на данный момент нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Четких сроков [подготовки правительством предложений по данной теме] не установлено», – пояснил Песков, передает ТАСС.

Он уточнил, что ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщил главе государства Владимиру Путину о согласовании вопроса строительства всеми ведомствами.

«Исходя из этого, президент адресовал правительству [соответствующий документ] с тем, чтобы правительство подтвердило свою готовность на реализацию этого проекта», – добавил представитель Кремля.

Во вторник президент поручил правительству представить предложения по проекту возведения моста через реку Лену.

Накануне стало известно, что глава государства одобрил строительство автодорожного моста через Лену в районе Якутска, поддержав предложение главы Якутии Айсена Николаева.

После этого глава Якутии назвал возможные сроки возведения моста.