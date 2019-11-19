Москва выразила надежду на восстановление товарооборота с Белоруссией

Товарооборот России и Белоруссии сократился на 2% по итогам девяти месяцев, но Москва ожидает, что картина выправится к концу 2019 года, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, открывая заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии, что в 2019 году наблюдается «некоторое сокращение» товарооборота, передает ТАСС.

«Если брать статистику за январь-сентябрь, там под 2% (сокращение), но думаю, что это явление временное, что по итогам года это положение выправится», – добавил российский премьер.

Медведев заявил также, что Москве и Минску необходимо стремиться создавать равные условия для российских и белорусских компаний, наращивать поставки на рынки третьих стран, пока в двусторонних отношениях хватает системных вопросов, сдерживающих взаимную торговлю, передает РИА «Новости».

Это касается как российской стороны, так и белорусской стороны; речь идет и об условиях субсидирования, кредитования, и финансовых взаимоотношениях, а также вопросах доступа к государственным закупкам.

«Темы непростые. Нужно по всем этим темам искать компромиссы, взаимоприемлемые решения, стремиться, чтобы наши компании были в равноправных и благоприятных условиях. Ну и, конечно, желательно наращивать поставки товаров совместного производства на рынки третьих стран, особенно в тех секторах, которые мы считаем перспективными», – сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что товарооборот между двумя странами за годы интеграции в рамках Союзного государства вырос в шесть раз и в 2018 году превысил 35 млрд долларов, при этом Россия занимает первое место по инвестициям в Белоруссию.

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