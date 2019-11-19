Фрегат «Адмирал Горшков» проведет испытания ракетного оружия в Белом море, сообщили в пресс-службе СФ.

«Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, проведет испытания ракетного оружия в полигонах боевой подготовки флота в Белом море. В настоящее время экипаж корабля завершает подготовку к межбазовому переходу, который состоится в ближайшие дни», – передает ТАСС сообщение пресс-службы, не уточнившей тип запускаемых ракет.

На флоте добавили, что на фрегате выполнен «комплекс работ по подготовке вооружения и техники» к эксплуатации и плавании в зимних условиях.

Напомним, 17 октября Министерство обороны России опубликовало видео запуска крылатых ракет «Калибр» с головного фрегата «Адмирал Горшков» в ходе учений «Гром-2019».

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