АТОР заявила о резком росте спроса на новогодние туры

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что спрос на организованные новогодние туры по России и за рубеж вырос на 17-50% в 2019 году, несмотря на не слишком благоприятную экономическую ситуацию и отсутствие роста доходов населения.

«Если в прошлом году общая картина продажи популярных направлений так и не определилась вплоть до середины ноября, так как люди долго думали, в этом году к концу октября сложилась более или менее полная картина спроса», – сообщила Ломидзе, передает «Интерфакс».

Она отметила, что среди самых популярных направлений у туроператоров – Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Индия, Индонезия и Малайзия. «Как видите, Европы среди них нет. На всех этих направлениях были акции раннего бронирования плюс все они, за редким исключением, чартерные. Стоимость тура на Новый год с вылетами 27-28 декабря в отель 3* с завтраками или системой «все включено» – от 40 до 50 тыс. рублей на человека», – пояснила Ломидзе.

Представитель АТОР уточнила, что для новогодних туров это низкая цена, так как обычно средняя стоимость зарубежных туров составляла тысячу евро, а новогодних – 1,6-1,7 тыс. евро. «Сейчас мы видим, что нижний предел цены опустился ниже тысячи евро. Но таких предложений (по 40-50 тыс. рублей) не очень много, средняя цена продаваемых туров почти на всех направлениях, за исключением Турции – порядка 75-80 тыс. на человека», – добавила она, подчеркнув, что 60-65% покупателей организованных туров выбирают пляжные направления и 35-40% – европейские страны.

Кроме того, Ломидзе объяснила, что отсутствие европейских направлений среди наиболее популярных вызвано тем, что на них почти нет чартерных рейсов, а регулярные подорожали на 10-15% по сравнению с 2018 годом. В итоге туры в Европу на новогодние праздники стоят от 80-90 тыс. рублей на человека.

Ранее представители крупнейших билетных агрегаторов заявили о росте цен на авиабилеты на Новый год.

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