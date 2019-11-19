Москвича задержали за избиение чихуахуа

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с животным, сообщили СМИ.

Как сообщает РЕН ТВ, пьяный 38-летний мужчина напал на женщину с собакой породы чихуахуа. Нападавший сильно дернул за поводок, в результате чего собака ударилась об асфальт головой и получила травмы головы и внутренних органов.

Подробности и причина инцидента не сообщается.

Напомним, в ноябре 2016 года в Раменском районе Подмосковья полицейские задержали троих уроженцев Средней Азии в возрасте от 20 до 35 лет, подозреваемых в совершении кражи щенков чихуахуа.