Директор колледжа в Благовещенске уволился после стрельбы

Директор колледжа в Благовещенске, где устроил стрельбу один из студентов, уволился, сообщил источник в региональных органах власти.

Источник сообщил, что «свои должности оставили директор колледжа Виктор Дмитриевич Петухов и замминистра образования Амурской области Олег Михайлович Якутов, который курировал вопросы среднего и среднего профессионального образования», передает ТАСС.

На сайте областного правительства сообщается, что губернатор Амурской области Василий Орлов во вторник на заседании регионального правительства заявил: власти сделали оргвыводы в отношении руководства Амурского колледжа строительства и ЖКХ.

Напомним, на минувшей неделе студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Погиб его ровесник, сам стрелок покончил с собой, три человека получили ранения.

Открыто уголовное дело по статье о «Выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Арестован гендиректор частной охранной организации «Сириус-А» Сергей Андрющенко, сотрудник которого не имел соответствующего разрешения и допустил стрелка в учебное заведение.

Охранник учебного заведения также арестован.