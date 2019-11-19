Театральную студию детей-аутистов обстреляли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестные регулярно стреляют по окнам театральной студии детей с аутизмом, расположенной на улице Вайнера в Екатеринбурге, рассказала руководитель проекта «Открытый город» Анна Клещева.

По ее словам, вероятнее всего, стрельба ведется из гимназии №5.

«Окна у нас очень большие, наверное, поэтому они такие привлекательные. Стреляют явно из пневматики, потому что дырочки получаются маленькие и очень аккуратные. Однажды стекло разбилось – пришлось менять стеклопакет», – передает «URA.RU» слова Клещевой.

По ее словам, ближайшее здание – гимназия №5.

«Дальше находится [элитный жилой комплекс], разве что оттуда кто-то постреливает, но я все-таки думаю, что кто-то из школьников балуется. Последнюю дырку заметили на прошлой неделе». Найти стрелка пока не удается», – добавила Клещева.

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