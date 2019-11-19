Боярский отреагировал на слухи о своем уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский опроверг сообщения, согласно которым он решил покинуть сцену после юбилея.

«Это не соответствует действительности», – пояснил Боярский, передает ТАСС.

Он также не смог пояснить, как появились такие слухи.

«Я не знаю, это к журналистам, не ко мне. Сейчас у меня съемка, извините, пожалуйста, я на работе», – отметил актер.

Между тем РИА «Новости» приводит цитату Боярского в передаче телеканала НТВ «Ты не поверишь», согласно которой тот якобы хочет покинуть сцену после своего 70-летнего юбилея.

«Надоело, что я там не видел <...> Я достаточно старый и немощный человек. Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь», – говорится в этом высказывании.

Также отмечается, что после выхода на пенсию артист намерен больше времени посвящать внукам.

Ранее появились фото и видео, на которых автомобиль Боярского паркуется на встречной полосе в центре Петербурга, после чего из машины выходит человек в берете.

Сотрудница аптеки предположила, что Боярский мог припарковаться в неположенном месте из-за плохого самочувствия и необходимости срочно купить лекарство.