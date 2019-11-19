Завершено расследование дела об ограблении школьниками офиса МФО в Петербурге

Расследование уголовного дела в отношении подростков, которые в марте напали с самозарядным пистолетом на офис микрофинансовой организации (МФО) в Санкт-Петербурге, завершено, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) по городу.

В сообщении на сайте СК указывается, что «завершено расследование уголовного дела в отношении троих подростков 2003 и 2004 годов рождения».

Они обвиняются, в зависимости от роли каждого, в разбое, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также умышленном повреждении чужого имущества.

По данным следствия, учащиеся одной из школ Петербурга решили ограбить офис МФО. Они разработали план преступления и нашли самодельный самозарядный пистолет.

Утром 22 марта подростки встретились, один из них передал другим пистолет и маску для лица. Второй вошел в помещение, чтобы отвлечь работников офиса. Третий достал пистолет и не меньше двух раз выстрелил в стеклянную перегородку, потребовав передать ему деньги.

Работник передал нападавшему конверт, после чего соучастники скрылись в места происшествия.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено для утверждения обвинительного заключения», – заключается в сообщении.

ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области отмечало, что похищено было 3 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Напомним, в феврале 2019 года два 14-летних школьника из Малоярославца Калужской области украли с банковских карт россиян почти 600 тыс. рублей.