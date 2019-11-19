Мэр Петропавловска-Камчатского подал в отставку

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко решил уйти в отставку по собственному желанию с 27 ноября.

«Состояние моего здоровья и семейные обстоятельства не позволяют мне в дальнейшем исполнять полномочия Главы города в полной мере. В связи с этим я принял такое решение. Выражаю безграничную благодарность всем жителям Петропавловска-Камчатского за оказанную поддержку, доверие и все то, что удалось сделать совместно с вами на благо нашего города. Уверен, что ставший мне родным Петропавловск будет и дальше динамично развиваться, и его ждет достойное будущее», – сказал Виталий Иваненко, сообщается на сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Там отмечено, что заявление Иваненко будет рассмотрено на ближайшей сессии городской думы.

Напомним, Виталий Иваненко занимал пост мэра города с декабря 2016 года, срок его полномочий истекал в конце 2021 года.