Стало известно о состоянии Юрия Соломина

Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что госпитализированный народный артист СССР, актер и режиссер Юрий Соломин находится в стабильном состоянии.

«Юрий Мефодьевич госпитализирован, была высокая температура, сейчас состояние стабилизировалось. Врачи говорят, что все в порядке, вовремя все сделали», – сказала Михайлова, передает ТАСС.

Она отметила, что Соломин находится в обычной палате, однако о выписке пока говорить рано.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. В 1957 году после окончания Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в труппу Малого театра. С 1988 года является художественным руководителем этого театра.

Он также снимался во множестве фильмов, среди которых «Адъютант его превосходительства», «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить».

Ранее сообщалось, что Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии.