Артистов Мариинского театра в Москве заразили стафилококком

Роспотребнадзор сообщил, что артисты Мариинского театра, отравившиеся во время гастролей в Москве, заразились золотистым стафилококком после заказа еды через интернет.

«В отобранных в цехе образцах готовой продукции, смывах с оборудования и рук повара были выделены не только кишечная палочка, но и золотистый стафилококк, а в продукции, которую употребляли заболевшие, обнаружен также энтеротоксин стафилококка», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Там уточнили, что золотистый стафилококк наблюдался и у 10 сотрудников цеха. «Данные факты свидетельствуют о грубейших нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в цехе, низкой санитарной культуре персонала и отсутствии должного контроля за их работой со стороны руководства цеха», – добавили в Роспотребнадзоре.

Сообщается, что у компании-производителя еды отсутствовали декларации о соответствии, условия для хранения готовой еды, холодильное оборудование и медицинские книжки персонала. Кроме того, в цехе было изъято 988 кг различной пищевой продукции без маркировки, в том числе 118 партий готовой к отправке продукции общим весом 873 кг.

«По результатам исследований клинического материала от больных у девяти выделен единый возбудитель – золотистый стафилококк. Проведенная экспертиза подтвердила идентичность возбудителя пищевой токсикоинфекции, выделенного у заболевших, персонала и продукции цеха», – уточнили в ведомстве.

Производителем готовой еды является кейтеринговая компания «Дело вкуса» ИП Анисимова С.В. Доставка готовой еды в офисы из этого цеха была прекращена.

Напомним, в ночь на 1 ноября несколько бригад скорой помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга из-за кишечной инфекции. За помощью к медикам обратились 13 человек, из них шесть госпитализированы, в том числе один ребенок.