Стали известны подробности расследования дела о гибели экс-солистки группы «Маневры»

СМИ сообщили подробности дела о смерти солистки рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее матери в квартире в Москве.

Тела женщин, обнаруженные в московской квартире, были с «явными гнилостными изменениями, установлено, что они погибли около месяца назад», сообщает Рен-ТВ.

Отмечается, что во время обыска в квартире были изъяты электронные средства связи, блистер с таблетками, окурок сигареты, два кошелька, также были взяты пробы потожирового вещества. Кроме того, изучаются записи с камер наблюдения в подъезде дома.

По факту смерти женщин следствие возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

На прошлой неделе были обнаружены тела 44-летней рок-певицы и ее матери-пенсионерки.