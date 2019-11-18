Путин назначил главу исполкома ОНФ Кузнецова членом Совета при президенте по нацпроектам

Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов назначен членом Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам вместо прежнего главы исполкома Народного фронта Михаила Развожаева.

Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же документом Михаил Развожаев, который 11 июля был назначен врио губернатора Севастополя, выведен из состава совета.

«Одна из основных задач ОНФ – максимальное вовлечение людей в общественно-политическую жизнь страны, в том числе и в реализацию национальных проектов. Важно, чтобы эта работа не выливалась в сухие отчеты, а положительно отражалась на людях. Каждый человек должен понять, что именно для его детей строится школа и детский сад, именно их двор будет благоустроен, в его городе откроется новый сквер, а когда построят новую дорогу, то появится возможность в два раза быстрее добираться с работы домой», – приводит ТАСС комментарий Кузнецова по поводу назначения в совет.

Он подчеркнул, что целевой показатель каждого национального проекта – «это не просто цифры, а улучшение качества жизни». «Если что-то в этой работе [по реализации нацпроектов] пойдет не так, то общественность может сказать веское слово, чтобы добиться реальных, а не формальных изменений», – резюмировал Кузнецов.

Напомним, в сентябре Кузнецов стал главой исполкома ОНФ.