Турция заявила о причастности к ликвидации аль-Багдади

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что именно Анкара схватила близкого соратника главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади, который позднее указал на его местоположение.

«Мы схватили близкого человека аль-Багдади <...> и передали его Ираку. Именно он указал, где находится аль- Багдади», – сказал глава МИД Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал NTV.

Напомним, в конце октября США объявили о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Как отметили в Пентагоне, он подорвал себя и двоих детей до 12 лет.

Позже в Турции заявили о задержании 25 родственников главаря ИГ*.