В Москве задержали 20 руферов, устроивших драку на башне «Москва-Сити»

В Москве задержаны 20 руферов, устроивших драку на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити», сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«20 человек устроили драку с охранниками башни «Империя» в «Москва-Сити», когда они прорвались на крышу. В результате происшествия правонарушители задержаны», – сказал собеседник ТАСС.

В пресс-службе ГУМВД по столице подтвердили факт происшествия, там отметили, что в полицию доставили нескольких человек. «По данному факту проводится проверка», – пояснили в МВД.

Ранее сообщалось, что бармен убил посетителя на открытии паба в Москве.