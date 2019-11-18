Россия подписала соглашение о поставке 10 вертолетов в страны Скандинавии

Компания «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолеты России») подписала соглашение со шведской Rotocraft Nordic AB на поставку 10 вертолетов VRT500 в базовой комплектации.

«Соглашение с Rotorcraft Nordic AB отражает намерения компании по приобретению 10 вертолетов VRT500 в базовой конфигурации в 2023 году. Опционное оборудование, а также детали интерьера и схема внешней окраски VRT500 определятся после получения вертолетом сертификата типа и сертификата летной годности по нормам европейских авиационных властей EASA», – сообщила пресс-служба «Вертолетов России», передает ТАСС.

Планируется, что заявка на сертификацию будет подана в 2019 году.

VRT500 – легкий однодвигательный вертолет, грузопассажирская кабина которого вмешает до пяти человек. Согласно летно-техническим характеристикам он сможет развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км и брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.

На минувшей неделе стало известно, что VRT500 планируют оснастить канадскими двигателями.

Ранее в понедельник сообщалось, что ОАЭ решили купить половину «ВР-Технологии».