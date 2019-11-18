Гурцкая осудила мать, разрешившую шестилетнему сыну управлять автомобилем на скорости 130 км/ч

Матерью, разрешающей своему малолетнему сыну водить машину на больших скоростях, должны заняться органы опеки, заявила газете ВЗГЛЯД Диана Гурцкая, председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи.

Ранее многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева опубликовала в социальных сетях видео со своим шестилетним ребенком, который ведет машину на скорости 130 км/ч. На доводы критиков женщина заявила, что в законе не сказано, что детей нельзя сажать за руль, и мнение других ее не интересует.

«Органы опеки должны жестко пресекать подобные действия. С матерью требуется серьезная профилактическая работа. Она должна четко понимать, что родительство – это ответственность, а не право действовать по принципу «как хочу», – заявила Гурцкая.

Алтынбаева уже неоднократно приковывала к себе внимание СМИ, за последние три года 20 раз ее привлекали к административной ответственности за несоблюдение ПДД. Кроме того, в начале ноября шестилетний сын Алтынбаевой попал в полицию за попрошайничество.

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