Киев подтвердил передачу Россией трех украинских кораблей

Процедура передачи трех украинских кораблей завершилась, вскоре начнется буксировка судов в Одессу, сообщил командующий военно-морских сил ВС Украины Игорь Воронченко.

«Сейчас заканчивается прием-передача, и мы начинаем их буксировку», – заявил Воронченко агентству UNN.

На вопрос о том, будут ли корабли отбуксированы в Одессу, он ответил: «Да».

Ранее МИД России подтвердил, что передача Киеву трех задержанных в Керченском проливе кораблей ВМФ Украины состоялась, но Россия намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ. В то же время Украина не стала отказываться от иска к России после передачи кораблей.