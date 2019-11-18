Озвучен ущерб от коррупции в России в 2019 году

Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил порядка 102 млрд рублей, сообщил замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД Дмитрий Севастьянов.

«В результате принятых мер за восемь месяцев 2019 года подразделениями правоохранительной системы выявлено 18,4 тыс. преступлений коррупционной направленности, в том числе 5,5 тыс. совершенных в крупном или особо крупном размере. Размер причиненного материального ущерба по оконченным уголовным делам составил около 102 млрд рублей», – цитирует ТАСС выдержку из статьи газеты «Полиция России».

Из нанесенного ущерба возмещено на данный момент только 27 млрд рублей, отмечается в материале.

За указанный период завершено расследование свыше 15 тыс. преступлений, из них 1,6 тыс. были совершены группой лиц по предварительному сговору, 632 – в составе организованной группы либо преступного сообщества. Также установлены свыше 8 тыс. лиц, совершивших преступления, к уголовной ответственности привлекли 6,5 тыс. человек.

Замначальника управления пояснил, что с начала года количество выявленных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 4,7%.

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