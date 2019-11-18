МИД предупредил российских предпринимателей об ужесточении санкций Британии

Российские компании должны быть готовы к ужесточению санкций со стороны Великобритании после Brexit, заявил директор Второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

«Хотели бы привлечь внимание представителей отечественного бизнеса к заявлениям британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США. Есть вариант, что будут какие-то ужесточения санкций, к этому тоже надо быть готовым», – заявил он, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что Москва продолжит придерживаться принципа «готовы развивать отношения настолько, насколько наши партнеры готовы». «Если наши партнеры будут стремиться к какому-то противостоянию, принцип взаимности никто не отменял», – отметил Беляев.

Он также отметил возможное негативное влияние национальных санкций на позиции самого Лондона. «Полагаем, что в условиях Brexit прецедент с введением национальных санкций способен вызвать цепную реакцию, ускорив бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции, и, тем самым, пошатнуть положение Лондона в качестве международного финансового центра», – заявил Беляев.

По словам дипломата, сложно говорить о перспективах улучшения отношений Москвы и Лондона после выборов в Британии. «У нас нет подходов, согласно которым мы с кем-то не готовы, не хотим иметь дело. Поэтому все в руках, прежде всего, британцев», – отметил он.

Напомним, в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обещали поставить вопрос о перевыборах в парламент Соединенного Королевства в случае новой отсрочки Brexit, предоставленной ЕС по требованию нынешнего состава парламента.

В конце октября Палата общин британского парламента приняла законопроект, в соответствии с которым 12 декабря в Соединенном Королевстве должны пройти досрочные парламентские выборы.

В преддверии выборов британские партии объединились с целью остановить выход Великобритании из ЕС, за который на общенациональном референдуме высказалось подавляющее большинство жителей Соединенного Королевства.

В МИД России затягивание Brexit объяснили возможностью «ослабить позиции европейских партнеров, измотав их отсутствием понимания перспективы и возможности стратегического планирования».