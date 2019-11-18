Выявлена опасность беспроводных наушников для пользователей Android

Хакеры научились взламывать некоторые модели Android-смартфонов через беспроводные аксессуары, сообщают киберспециалисты из университетов Айовы и Пердью в США.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Гришин рассказал телеканалу «360», что для получения доступа к устройству хакеры атакуют беспроводные аксессуары – часы и наушники, так как они входят в «доверенную зону» телефона.

Специалист отметил, что через наушники удобно перехватывать записи разговоров. Сам процесс будет незаметным для жертвы мошенничества. При этом уязвимости в наушниках дают большое пространство для шпионажа.

Как отметила пиар-консультант и сооснователь SingularityU Moscow Анастасия Эрнайс-Эскарса, уберечься от злоумышленников можно. «Установка пакетов обновления снижает риски, поскольку производители устройств с каждым новым обновлением закрывают найденные уязвимости в программном обеспечении», – рассказала она.

Эксперт добавила, что во время телефонных разговоров следует соблюдать правила безопасности. В частности, какие-то темы лучше не обсуждать по телефону, а пароли нужно обновлять в среднем раз в месяц-полтора.

В январе в России были опубликованы результаты проверки качества беспроводных наушников.