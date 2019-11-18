В Калифорнии в ходе стрельбы погибли четыре человека

Четыре человека погибли, шестеро получили ранения в результате стрельбы на семейной вечеринке в американском городе Фресно в Калифорнии, сообщили местные СМИ.

Как сообщает телеканал KSEE24, инцидент произошел около 18.00 в воскресенье (05.00 мск, понедельник). Неизвестные пробрались на задний двор дома, где компания собрались на просмотр футбольного матча, и открыли огонь, ранив десять человек. В результате нападения четыре человека погибли, подозреваемым удалось скрыться, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце октября неизвестный устроил стрельбу на вечеринке по случаю Хэллоуина в Калифорнии, несколько человек могли стать жертвами инцидента.