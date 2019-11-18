Цены на нефть не изменились в ожидании новостей по мировой торговле

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром стабильны, поскольку инвесторы ждут новостей по торговым отношениям США и Китая.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent оставалась на уровне прошлого закрытия в 63,3 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI также не менялась, оставаясь на отметке в 57,83 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

«Несмотря на более значительный против прогноза рост запасов нефти в США, трейдеры главным образом сохраняют внимание к ситуации с торговлей США и Китая, где продолжает расти оптимизм», – приводит Reuters мнение рыночного стратега AxiTrader Стивена Иннеса.