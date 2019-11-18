Самолет с Клинтон вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту, летевший из Нью-Йорка в Вашингтон, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов, самолет авиакомпании American Airlines вернулся в аэропорт Нью-Йорка в 15.15 (23.15 мск) после того, как один из сотрудников заметил неисправность, передает РИА «Новости».

Пилоты рассказали, что через несколько метров от терминала аэропорта, самолет начало трясти. При этом сотрудник аэропорта заметил дым и нашел металлический обломок взлетевшей машины.

Пассажиры, летевшие этим рейсом, смогли вылететь в Вашингтон другим самолетом и отправились в столицу в 16.45 (00.45 мск). Представители Клинтон отказались прокомментировать информацию об экстренной посадке самолета.

Напомним, в апреле аварийную посадку в берлинском аэропорту Шенефельд совершил самолет летной службы бундесвера, которая занимается транспортировкой членов кабинета министров, федерального президента и руководства бундестага.

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